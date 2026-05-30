Сафонов рассказал, что был готов к серии пенальти в финале Лиги чемпионов

Российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов был готов к серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Арсенала". Об этом Сафонов рассказал в эфире Okko.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в финале обыграл "Арсенал" и стал победителем Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее - 4:3. Футболисты "Арсенала" дважды пробили мимо ворот. Сафонов провел весь матч, он стал первым российским футболистом, победившим в Лиге чемпионов дважды.

"Вы знаете, пенальти - маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Не то чтобы было трудно. Да, я не сделал сейвов, но "Арсенал" мне помог. Счастлив, что мы победили", - сказал Сафонов.

"Этот вечер значит очень много, но я пока не могу осознать в голове, я устал. Пока не знаю. Не чувствую себя героем, я окружен такими прекрасными партнерами, все стараются", - добавил голкипер.