Во Франции задержаны 326 человек из-за беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ

По данным, которые приводит радиостанция RMC Sport со ссылкой на официальную информацию полиции, общее число задержанных во время массовых беспорядков во Франции, вспыхнувших после триумфа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, превысило 320 человек. При этом основная масса задержаний пришлась на столицу: из 326 задержанных по всей стране 235 были арестованы именно в Париже.

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов состоялся в субботу в Будапеште. Французская команда одержала победу над лондонским «Арсеналом», завоевав трофей второй год подряд. Сразу после этого в Париже и в ряде других городов Франции начались стихийные беспорядки, сопровождавшиеся погромами и столкновениями с полицией.

Ранее глава МВД республики Лоран Нуньес предупреждал, что власти мобилизуют 22 тысячи сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности в стране в день финала на фоне высокой вероятности беспорядков. Из этого числа восемь тысяч были направлены на поддержание порядка непосредственно в Париже и его пригородных зонах.

Ранее сообщалось, что в Париже из-за беспорядков после победы ПСЖ ранены четыре человека.