Сафонов прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в эфире Okko прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

Футболист заявил, что игра была тяжелой, однако он счастлив победе. Он подчеркнул, что его окружают потрясающие партнеры.

«Пенальти — это маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Я в итоге не сделал сэйвов, но "Арсенал" мне помог», — признался Сафонов.

Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.