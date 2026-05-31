В Испании сообщили, каких игроков Жозе Моуринью просит купить в «Реал»

Жозе Моуринью обозначил свою позицию по трансферной политике «Реала» на предстоящее летнее окно.

По информации Diario AS, португальский специалист сообщил руководству мадридского клуба, что не заинтересован в подписании звёздных игроков для усиления состава.

Моуринью, как утверждается, настаивает на привлечении «голодных» футболистов, готовых много работать на поле, демонстрировать бойцовские качества и не обладающих выраженным эго.

Тренер хочет видеть в команде игроков с высокой мотивацией и командным духом, которые будут полностью соответствовать его требованиям к интенсивному футболу.

Ранее сообщалось, что Моуринью — в шаге от назначения в «Реал».