Аршавин одной фразой описал игру Сафонова в серии пенальти в финале ЛЧ

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин описал игру российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в серии пенальти в финале Лиги чемпионов фразой: «Не отбил, но испугал». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он не отбил, но испугал так, что игроки "Арсенала" даже в створ ворот не попали. Мотя молодец!», — сказал Аршавин.

Также Аршавин оценил момент с пропущенным Сафоновым голом.

«Точно вины Сафонова нет в пропущенном голе. Может быть, он мог выходить раньше, но Хавертц здорово пробил», — заявил экс-футболист.

30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. ПСЖ вместе с Сафоновым во второй раз подряд стал лучшей командой Европы.