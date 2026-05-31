«Челси» отреагировал шуткой на неудачу «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

После поражения «Арсенала» от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА лондонские соперники из «Челси» воспользовались возможностью подшутить над «канонирами» в социальных сетях. На официальных страницах «синих» было опубликовано сообщение с приглашением болельщиков на «Стэмфорд Бридж», чтобы увидеть трофей Лиги чемпионов вблизи.

«Посетите лондонский дом трофеев. Забронируйте тур по стадиону «Стэмфорд Бридж» прямо сейчас», — говорится в сообщении клуба, которое сопровождают фотографии трофеев за победу в ЛЧ и на клубном ЧМ.

Команда Микеля Артеты уступила «ПСЖ» в решающем матче турнира. Это поражение стало продолжением неудачной истории «канониров», которые в 2006 году проиграли «Барселоне» в финале Лиги чемпионов.

«Челси» остался единственным лондонским клубом, побеждавшим в этом турнире. «Синие» праздновали успех в 2012 и 2021 годах.