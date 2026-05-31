Анри поддержал Габриэля, не реализовавшего решающий пенальти в финале ЛЧ
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри подчеркнул смелось защитника лондонской команды Габриэля Магальяйнса, решившего ударить «с точки» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 4:3 пен.). Бразильский футболист бил пятым, когда счёт в серии был 4:3 в пользу парижан, и промахнулся.
Также свою попытку не реализовал полузащитник «канониров» Эберечи Эзе.
«Я всегда говорю, что если ты вызываешься исполнить пенальти, я буду тебя уважать. Не знаю, почему он [Габриэл] пошёл бить, не знаю, почему оказался пятым бьющим, но он отправился бить. Габриэл отлично провёл весь сезон и сыграл сегодня. Он промахнулся, но не сдался», — сказал Анри CBS Sports.
