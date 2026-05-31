«Сочи» объявил об уходе шестерых футболистов после вылета из РПЛ

Вылетевший в Лигу Pari по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» объявил об уходе шестерых футболистов.

По окончании срока арендных соглашений команду покинули защитник Сергей Волков, полузащитники Максим Мухин, Дмитрий Васильев и Антон Зиньковский, а также нападающие Густаво Сантос и Артём Корнеев.

«Сочи» благодарит игроков за профессионализм и самоотдачу, а также желает им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы «Сочи» на официальном сайте команды.

«Сочи» завершил сезон на последнем месте в итоговой турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка в 30 турах.