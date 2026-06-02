Криштиану Роналду объявил, что прибыл в сборную Португалии для подготовки к шестому ЧМ

Нападающий и капитан саудовского «Аль-Насра», а также сборной Португалии Криштиану Роналду выложил пост на своих страницах в соцсетях, где показал, что приехал в расположение национальной команды перед стартом подготовки к чемпионату мира 2026 года в Канаде, США и Мексике.

«Миссия «мундиаль» начинается!», — подписал фото Роналду на своей странице в соцсети X.

41-летний форвард был включён в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира — 2026. Это его шестое мировое первенство подряд.

Роналду является рекордсменом по количеству голов в составе национальных команд в мире. На его счету 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.