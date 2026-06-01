Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026

Сборная Австралии в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Австралии на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иццо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»).

Защитники: Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Бургесс («Суонси Сити»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Джерия («Альбирекс Нигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидз»), Джейкоб Итальяно (ГАК), Гарри Суттар («Лестер»), Кай Тревин («Нью-Йорк Сити»).

Полузащитники: Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Эйден О'Нилл («Нью-Йорк Сити»).

Нападающие: Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), Авер Мабиль («Элтам»), Мохамед Туре («Норвич»), Нишан Велупиллай («Мельбурн Виктори»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Тете Янги («Матида Зельвия»).