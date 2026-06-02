«Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Галатасарая»

Мадридский «Атлетико» рассматривает трансфер нападающего турецкого «Галатасарая» Виктора Осимхена на фоне усиления интереса к нему летом, сообщает издание AS.

Как сообщает источник, испанский гранд рассматривает приобретение Осимхена на фоне неопределённости относительно будущего нападающего Хулиана Альвареса, которого связывают с переходом в «Барселону». Осимхен стал одним из самых востребованных нападающих в европейском футболе после успешного периода в «Галатасарае», где он забил 59 голов в 74 матчах за два сезона. Нападающий сыграл ключевую роль в успехах клуба на внутренней арене, включая два чемпионских титула и победу в Кубке страны.

Форвард сборной Нигерии привлёк интерес нескольких ведущих клубов Европы. Кроме «Атлетико», за ситуацией Осимхена внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Также «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться 27-летним футболистом.