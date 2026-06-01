Месси пропустит матч со сборной Гондураса из‑за травмы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит товарищеский матч с командой Гондураса из‑за травмы, сообщает журналист Гастон Эдул.

Форвард присоединился к национальной команде на базе в Канзас‑Сити (штат Миссури, США). Однако Месси имеет незначительные проблемы со здоровьем и не примет участия в матче со сборной Гондураса 7 июня. При этом 38‑летний нападающий сыграет в первой встрече группового этапа чемпионата мира против команды Алжира 17 июня.

