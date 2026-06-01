Во Франции после победы ПСЖ в ЛЧ задержали почти 900 человек

После того как парижский «ПСЖ» выиграл финал Лиги чемпионов, во Франции произошли массовые беспорядки. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес сообщил о 890 задержаниях и 178 пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.

По словам Нуньеса, количество задержаний превысило показатели после предыдущей победы парижского клуба в Лиге чемпионов на 45%. Министр заявил: «Мы знали, что празднование в случае победы «ПСЖ» будет сопровождаться беспорядками, которые я заранее обозначил: городское насилие, попытки мародерства и нападения на сотрудников правоохранительных органов».

Финал Лиги чемпионов состоялся в Будапеште. Парижане одолели лондонский «Арсенал» в серии пенальти со счётом 4:3 после того, как матч завершился 1:1 в основное время.