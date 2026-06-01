«Индепендьенте» планирует арендовать игрока у «Спартака»

«Индепендьенте» планирует арендовать полузащитника Эсекьеля Барко у «Спартака» с опцией выкупа, сообщает издание Orgullo Rojo, специализирующееся на освещении информации об аргентинском клубе.

Руководство «Индепендьенте» уверяет, что переговоры находятся на очень продвинутой стадии, а финансовый аспект не является препятствием. Однако переход зависит исключительно от переговоров между футболистом и «Спартаком». Сам Барко уже давал понять о своём желании вернуться в Аргентину.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Ранее футболист уже выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2017 год.