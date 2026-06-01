40-летний ветеран английской Премьер-лиги завершил карьеру

40-летний полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер объявил о завершении игровой карьеры.

«После 24 сезонов в Премьер-лиге мне кажется, что настало подходящее время завершить свою игровую карьеру. Начиная с дебюта за «Лидс Юнайтед», за который я болел с детства, в 16 лет и став самым молодым бомбардиром Премьер-лиги, я и представить себе не мог, какой путь я пройду, вплоть до того, что в прошлом году я не мог поднять ногу, и заканчивая возвращением в возрасте 40 лет в состав «Брайтона», который во второй раз в своей истории вышел в еврокубки. Представлять «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон» – и, конечно же, провести незабываемый месяц в «Суиндоне» – это невероятная честь. Каждый клуб сыграл огромную роль в моей жизни и карьере, и я хочу поблагодарить всех, кто был к этому причастен – владельцев, персонал, тренеров, партнеров по команде и болельщиков, которые приняли меня и помогли мне на этом пути. Мне посчастливилось пережить незабываемые моменты: от борьбы за выживание до завоевания трофеев, игры в Европе и представления своей страны, Англии, на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но больше всего я буду дорожить людьми и дружбой, которые я обрел за время своей карьеры. Болельщикам – спасибо. Тем, кто поддерживал меня на каждом шагу, ваша поддержка значила для меня больше, чем вы можете себе представить. И тем, кто досаждал мне, тоже спасибо – вы все сыграли свою роль в том, чтобы сделать этот путь незабываемым и помочь мне сформироваться как игроку и как личности. Моей семье – спасибо за каждую жертву, за каждый пройденный в пути километр и за каждый момент поддержки. Ничего из этого не было бы возможно без вас. Я покидаю футбол с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Футбол дал мне гораздо больше, чем я мог себе представить, и я всегда буду благодарен за предоставленные возможности. Спасибо всем, кто был частью этого пути», – написал Милнер в социальной сети.

Милнер провел 61 матч в составе основной сборной Англии. Футболист завоевал 13 трофеев с тремя клубами – 1 в составе «Ньюкасла», 5 в «Манчестер Сити» и 7 в «Ливерпуле».