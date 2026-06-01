Выбран лучший футбольный тренер России XXI века

«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование «Лучший футбольный тренер России XXI века». В нем участвовали 50 человек — как наши журналисты и представители других ведущих СМИ, так и комментаторы «Матч ТВ» и Okko.

Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место специалист получал 10 баллов, за второе — 9 и так далее (соответственно, за десятое — 1). Затем все очки суммировались в общую таблицу. За иностранных тренеров вроде Гуса Хиддинка или Дика Адвоката по условиям проекта голосовать было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

Первое место в опросе занял Юрий Семин, легенда «Локомотива», который трижды выигрывал с клубом чемпионат России, шесть раз Кубок страны (трижды — в этом веке), а также выходил с железнодорожниками в плей-офф Лиги чемпионов. Семина поставили на первое место 18 из 50 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.

Второе место у Валерия Газзаева, который к трем чемпионствам и четырем Кубкам России с ЦСКА добавил первый российский еврокубок — Кубок УЕФА в 2005 году. Он немного проиграл Семину по первым местам в голосовании (15), а в тройке его называли 44 раза.

На третьем месте Курбан Бердыев, который дважды сделал чемпионом «Рубин» и брал серебро с «Ростовом». У Бердыева 6 первых мест в опросе и 15 — в топ-3.

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции — Владимир Григорьевич Федотов).

Можно, конечно, усомниться в объективности данных опроса, ведь по количеству титулов в российском футболе ХХI века самым продуктивным следует назвать Семака. Специалист 7 раз приводил «Зенит» к чемпионству. Единственное, что позволяет принять субъективные оценки, так это желание участников опроса отдать должное тренерам, отошедшим от дел. Семин, Газзаев и Бердыев уже вряд ли продолжат ковать медали на самом высоком уровне. Спасибо специалистам за заслуги!