Легионер готов продлить контракт со «Спартаком», но после аренды в Аргентину

Барко готов продлить контракт со «Спартаком», но попросил отпустить его на год в «Индепендьенте». Хавбек хочет быть ближе к дочери (Clarin)
Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко попросил отпустить его в «Индепендьенте» в годичную аренду, сообщает Clarin.
Ранее появилась информация, что аргентинский клуб сделал предложение по хавбеку – аренда с опцией выкупа 50% прав на игрока.
Через агента Барко направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендьенте».
Отмечается, что красно-белые отклонили предложение, но переговоры продолжаются.
При этом Барко сообщил руководству «Спартака» о желании продлить контракт, который истекает через один сезон. Взамен он запросил годичную аренду в «Индепендьенте».
Сообщается, что Эсекиэль хочет вернуться в Аргентину, чтобы быть ближе к дочери.
