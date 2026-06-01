Аршавин оценил возможный переход Батракова в ПСЖ

Бывший вингер "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мнением насчет вероятного трансфера полузащитника "Локомотива" Алексей Батракова в "ПСЖ".

"Ну, если действительно это так, то ему надо идти и не думать", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что "ПСЖ" намерен этим летом приобрести атакующего полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексей Батракова.

В завершившемся сезоне 20-летний хавбек провёл 36 матчей за московскую команду, отметившись 17 забитыми голами и 12 результативными передачами во всех турнирах.