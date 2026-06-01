Тренер «Спартака» объяснил, почему Рябчук и Бонгонда покинули клуб

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, что клуб решил не продлевать контракты с защитником Олегом Рябчуком и полузащитником Тео Бонгонда, так как не мог гарантировать им игровое время.

© Матч ТВ

Ранее «красно‑белые» объявили, что футболисты покинут команду после истечения контрактов летом.

— Почему практически не использовали Рябчука и Бонгонда? И как попрощались с ними?

— К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение. Тот же Олег, понимая, что на его позиции выходят другие футболисты, все равно усердно работал и приносил нам пользу в тренировочном процессе. Я сказал ему об этом и искренне пожелал удачи в следующем клубе, — приводит слова Карседо пресс‑служба «Спартака».

Рябчук выступал за «красно‑белых» с августа 2023 года. Всего 28‑летний молдавский защитник провел за «Спартак» 73 матча и сделал 5 результативных передач.

Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. 30‑летний конголезец провел за москвичей 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 голевых передач.