Соболев поделился неожиданным мнением о своих хейтерах

Форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, как он реагирует на свист в свой адрес со стороны некоторых болельщиков.

«Это же футбол, в нём должен быть элемент шоу. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Кто-то ненавидит, кто-то любит. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит — это же кайф! Хуже, если бы фанаты оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Ранее в своём интервью он рассказал о том, как относился к конкуренции с уже бывшим одноклубником Джоном Дураном.

В минувшем сезоне 29-летний Александр Соболев сыграл за «Зенит» в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи. Именно его гол в ворота «Ростова» с пенальти в 30-м туре принёс «сине-бело-голубым» чемпионский титул.