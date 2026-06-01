Экс-тренер "Спартака" Абаскаль высказался о возможном возвращении в РПЛ

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о возможном возвращении в РПЛ.

"Я готов к работе в клубе РПЛ. Когда меня ждать в России? Примерно 10 июня я приезжаю с семьей на отдых в Москву", - сказал Абаскаль Sport24.

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с 2022 по 2024 год. Всего под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Последним клубом испанского специалиста является мексиканский "Атлетико Сан-Луис".