Тренер "Ливерпуля" не ожидал своего увольнения

Стали известны подробности о субботнем увольнении Арне Слота с поста главного тренера «Ливерпуля».

По информации The Athletic, новость была сообщена тренеру спортивным директором «Ливерпуля» Ричардом Хьюзом в субботу утром. Нидерландцу сказали, что решение было принято «с тяжелым сердцем».

Хьюз и генеральный директор FSG по футболу Майкл Эдвардс ранее заявляли, что будут поддерживать Слота, учитывая обстоятельства, которые способствовали ухудшения результатов «Ливерпуля». Однако, проанализировав ситуацию на неделе после окончания сезона, они пришли к выводу, что необходимы перемены, учитывая настроение как в раздевалке, так и среди болельщиков.

Сам Слот не ожидал этого. Он продолжал активно участвовать в переговорах по планам предсезонной подготовки и летней трансферной кампании. Специалист продолжал обсуждать с игроками их планы на лето и подготовку к следующему сезону, до субботнего дня веря, что у него появится возможность исправить допущенные ошибки.

Кроме того, Арне договорился с Этьенном Рейненом, своим бывшим помощником в «Фейеноорде», о его присоединении к тренерскому штабу этим летом. Изначально он хотел взять Рейнена с собой, когда два года назад сменил Юргена Клоппа, но тот не смог получить разрешение на работу. Теперь проблема была решена, Рейнен недавно попрощался с нидерландским клубом и рассчитывал воссоединиться со Слотом на «Энфилде».

Уходы специалистов из штаба Слота пока не подтверждены, но ожидается, что команду покинут помощники Сипке Хулсхофф и Джованни ван Бронкхорст, а также главный тренер по физической подготовке Рубен Питерс.