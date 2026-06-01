Стало известно, скольких игроков «Арсенал» хочет подписать летом

«Арсенал» рассчитывает подписать трех футболистов в ходе летнего трансферного окна.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб намерен приобрести топового вингера, полузащитника и правого защитника. «Канониры» могут подписать и более трех игроков, но это в том числе зависит и от уходов футболистов.

Команда тренера Микеля Артеты стала чемпионом АПЛ в прошедшем сезоне.