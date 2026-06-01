Министр спорта РФ гордится российским вратарем

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев гордится успехами вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова. Об этом Дегтярев заявил журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский "Арсенал" в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз подряд завоевал трофей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3), игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот в серии 11-метровых. Сафонов отыграл весь матч.

"Я смотрел по телевизору финал Лиги чемпионов, болел за команду, в которой наш соотечественник. К самой команде в симпатиях замечен не был, но из-за Сафонова болел за них. Очень рад, он самый титулованный [россиянин] в Лиге чемпионов. Счет на табло, я его поздравляю, мы им гордимся, желаем ему успеха и любви", - сказал Дегтярев.

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за "Краснодар", воспитанником которого является. Сафонов стал первым российским футболистом, победившим в Лиге чемпионов дважды.