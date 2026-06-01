Выяснилось, сколько болельщиков ожидается на матче России и Буркина-Фасо

В РФС высказались о предстоящем матче сборной России против Буркина-Фасо.

"На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков", - передает слова пресс-службы РФС "РИА Новости".

В пятницу, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Встреча пройдет на "Волгоград Арене", вместимость стадиона составляет 45 015 человек. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.