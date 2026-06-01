Cын Анчелотти возглавил французский «Лилль»

«Лилль» объявил о назначении Давиде Анчелотти главным тренером. 36-летний итальянский специалист подписал двухлетний контракт.

«Лилль» рад приветствовать Давиде Анчелотти в преддверии сезона-2026/27, который будет включать в себя как Лигу 1, так и Лигу чемпионов. Этот молодой тренер, уже обладающий большим опытом благодаря своей обширной карьере в крупнейших клубах мира, тренерских штабах и раздевалках, также известен своей способностью развивать молодые таланты, выступая на самом высоком уровне. Добро пожаловать в «Лилль», Давиде!» – говорится в сообщении французского клуба.

До сих пор Давиде работал помощником своего отца Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Ранее отец и сын несколько лет проработали вместе в «Реале». После этого Анчелотти-младший провел несколько месяцев во главе «Ботафого».