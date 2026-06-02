Четыре игрока пропустили тренировку сборной России

Футболисты сборной России Игорь Дивеев, Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас пропускают тренировку команды на сборе в Новогорске. Об этом сообщает РИА Новости.

Команда, вернувшаяся из Египта, продолжает продолжает подготовку к еще двум товарищеским матчам. Пропустивший товарищеский матч с командой Египта полузащитник Лечи Садулаев принимает участие в занятии.

28 мая сборная России проиграла национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.