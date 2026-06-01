Радимов: «Зенит» смог бы играть в нынешней Лиге чемпионов

Владислав Радимов: «Зенит» смог бы играть в нынешней ЛЧ. Но предел мечтаний, наверное, выход в плей-офф – и все»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поразмышлял о шансах петербургского клуба в случае участия в Лиге чемпионов.
«В целом с нынешней формулой Лиги чемпионов этот «Зенит» смог бы, мне кажется, там играть. Но когда ты смотришь плей-офф и интенсивность, с которой играет условно «Атлетико», «Арсенал», «ПСЖ» или «Бавария», то, конечно же, не участвуя постоянно в таких играх, предел мечтаний для «Зенита», наверное, выход в раунд плей-офф – и все. Для того чтобы чего-то достигать, нужна постоянная практика и постоянно играть в таких турнирах и на таком уровне», – сказал Владислав Радимов.
