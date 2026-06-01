Испанский «Вильярреал» назначил нового тренера

Футбольный клуб «Вильярреал» объявил о достижения соглашения с Иньиго Пересом, который станет главным тренером команды на следующие три сезона, до июня 2029 года.

В конце мая 38‑летний Перес объявил, что покинул пост главного тренера другого испанского клуба — «Райо Вальекано». Команда из пригорода Мадрида дошла до финала Лиги конференций, где проиграла английскому клубу «Кристал Пэлас» (0:1).

«Вильярреал» по итогам завершившегося сезона под руководством Марселино Гарсии Тораля занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.