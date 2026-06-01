Грузинский игрок ПСЖ отказался отвечать на вопрос, заданный на русском

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия отказался отвечать на вопрос, заданный на русском языке. Об этом сообщает Sports.ru в своем Telegram-канале.

Когда корреспондент спросил игрока: «Хвича, можно по-русски, какие у тебя эмоции были?», Кварацхелия ответил на английском: «I can't speak, sorry» (в переводе — «Извините, я не могу говорить»).

30 мая Кварацхелия во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов с ПСЖ.

В финале парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3, после того как основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Ранее министр спорта РФ и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сказал, что гордится успехами российского вратаря Матвея Сафонова, играющего за французский клуб "Пари Сен-Жермен".