Назван самый дорогой российский футболист

Голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt.

Стоимость Сафонова после обновления информации составляет €30 млн, ранее портал оценивал игрока в €22 млн.

Второе место по данному показателю среди российских игроков занимает полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков (€28 млн), третье - хавбек столичного ЦСКА Матвей Кисляк (€25 млн).

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за "Краснодар", воспитанником которого является. Сафонов стал первым российским футболистом, победившим в Лиге чемпионов дважды.