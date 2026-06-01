Руководитель «Банки» предложил Дзюбе перейти в медиаклуб

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин предложил Артему Дзюбе перейти в «Банку» из WINLINE Медиалиги, если нападающий не найдет себе команду в Мир РПЛ.

© Sports.ru

37-летний форвард ранее покинул «Акрон» на правах свободного агента.

– Где в итоге окажется Дзюба?

– Мне казалось, что оптимальный вариант для всех – это «Родина». Команда, которую сейчас будут обновлять. Артем – тот человек, который может вокруг себя собрать коллектив, дать напутственные слова и советы, оказать помощь молодым футболистам. Как будто ему в «Родине» самое место. Но Зинин (спортивный директор «Родины») заявил, что он им не интересен. Если рассматривать другие московские клубы: даже если Дзюбу туда возьмут, то это роль запасного, под давление.

Мы прекрасно понимаем, что в «Спартаке» Артем играть не будет. Красно‑белые будут бороться в следующем сезоне за чемпионство, об этом заявляет руководство. Не знаю, согласен ли Артем на роль запасного.

– Если он не найдет команду в РПЛ, это конец карьеры?

– Ко мне в «Банку» в Медиалигу. Мы сейчас играем очень хорошо, я собрал добротную команду, все супер. Думаю, что там есть запал.

Дзюба сделал большое дело – оставил «Акрон» в РПЛ. Представляете, как он рисковал? У него была травма, а он вышел. Такое клеймо получить – вылететь с командой из РПЛ под конец карьеры… Но он рискнул и все сделал. Я всегда котировал Дзюбу очень высоко. Если он решит завершить карьеру, то ему нужно остаться в футболе, мотивировать молодое поколение – ему есть чем заняться. Надо работать на благо нашего футбола, – сказал Гасилин.

«Банка» – команда комика Фила Воронина, рэпера Млечного и Алексея Гасилина, участвующая в Медиалиге. Клуб возглавляет экс-футболист ЦСКА Александр Гришин.