Зарплата Глушенкова в «Зените» вырастет

«Зенит» близок к подписанию нового контракта с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым.

Стороны приближаются за заключению соглашения до 2030 года, сообщил Иван Карпов. Действующий договор футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года.

Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.

Также сообщается о подписном бонусе в размере 300 миллионов.

Продление договора с Глушенковым вызвано еще и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. Футболист запросил у «Зенита» бонус за лояльность. Если по итогам трансферного окна он не уходит из петербургского клуба, то получит 20 миллионов.

На этой неделе Глушенков должен подписать новый договор с «Зенитом».

В прошедшем сезоне Максим забил 9 голов и сделал 10 передач в 27 матчах Мир РПЛ.