«Атлетико» по-прежнему надеется подписать игрока «Барселоны»

Эта неделя может стать решающей в завершении трансфера Бернарду Силвы в «Атлетико», пишет Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к завершению сделки по подписанию хавбека на правах свободного агента. Отмечалось, что «Атлетико» предлагал игроку более выгодные финансовые условия, однако мечтой и главным приоритетом футболиста остается «блауграна».

По данным Marca, несмотря на это, спортивный директор мадридцев Матеу Алемани продолжает реализовывать свой план. Клуб выбрал Бернарду Силву как игрока, наиболее подходящего для замены ушедшего Антуана Гризманна.

Ключевым преимуществом, которое португальцу предоставил «Атлетико», было то, что он никогда не был приоритетной целью «Барсы», а у них получил бы ведущую роль. Также перспектива жизни в Мадриде удовлетворяла желание Бернарду быть ближе к Португалии после восьми лет в «Манчестер Сити». Эти обстоятельства, в сочетании с успехом клуба в Лиге чемпионов под руководством Диего Симеоне, заставили португальского игрока отдать предпочтение «Атлетико» перед другими предложениями, в том числе от «Ювентуса».

Переговоры с его агентом Жорже Мендешем должны были завершиться в дни, предшествующие чемпионату мира, но мадридцы не ожидали вмешательства «Барселоны». Тем не менее, в «Атлетико» полагают, что интерес к Бернарду может быть очередным следствие напряженности, возникшей между двумя клубами на фоне истории с Хулианом Альваресом.