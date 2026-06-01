Легионер Дуран объяснил свой поспешный отъезд из «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Джон Дуран объяснил семейными проблемами свой поспешный отъезд из клуба. Его слова приводит ESPN.

«У меня была небольшая проблема, в основном она была связана с семьей. Они позволили мне уйти, чтобы я мог разобраться с этим, у них всё было хорошо. Мы стали чемпионами, это было короткое, но удачное пребывание. Я был в аренде, и мы с моим агентом рассматриваем варианты, чтобы всё сложилось наилучшим образом», — поделился он.

14 мая Дуран покинул расположение команды. На следующий день стало известно, что футболист досрочно расторг арендное соглашение.

9 февраля 2026 года «Зенит» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим «Аль-Насра» Джоном Дураном. Соглашение с игроком заключено на правах аренды, которая рассчитана до конца июня 2026 года. За все время игры за «Зенит» он провел девять матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.