Легионер Дуран объяснил свой поспешный отъезд из «Зенита»

Экс-игрок "Зенита" Дуран объяснил проблемами в семье отъезд из клуба

Газета.Ru

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Джон Дуран объяснил семейными проблемами свой поспешный отъезд из клуба. Его слова приводит ESPN.

© РИА Новости
«У меня была небольшая проблема, в основном она была связана с семьей. Они позволили мне уйти, чтобы я мог разобраться с этим, у них всё было хорошо. Мы стали чемпионами, это было короткое, но удачное пребывание. Я был в аренде, и мы с моим агентом рассматриваем варианты, чтобы всё сложилось наилучшим образом», — поделился он.

14 мая Дуран покинул расположение команды. На следующий день стало известно, что футболист досрочно расторг арендное соглашение.

9 февраля 2026 года «Зенит» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим «Аль-Насра» Джоном Дураном. Соглашение с игроком заключено на правах аренды, которая рассчитана до конца июня 2026 года. За все время игры за «Зенит» он провел девять матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России.

