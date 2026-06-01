«Зенит» включился в борьбу за полузащитника «Локомотива»

«Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщает «РБ Спорт».

Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет.

Ранее также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара». «Быки» предлагали 4 млн евро за трансфер футболиста, «Локомотив» заявил сумму в 10 млн евро. Контракт Карпукаса с железнодорожниками истекает через год.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ полузащитник провел за «Локо» 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.