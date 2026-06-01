«Зенит» включился в борьбу за полузащитника «Локомотива»

«Зенит» поборется за подписание Карпукаса с «Краснодаром». Хавбеку «Локо» предложат 5-летний контракт («РБ Спорт»)
«Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщает «РБ Спорт».
Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет.
Ранее также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара». «Быки» предлагали 4 млн евро за трансфер футболиста, «Локомотив» заявил сумму в 10 млн евро. Контракт Карпукаса с железнодорожниками истекает через год.
В завершившемся сезоне Мир РПЛ полузащитник провел за «Локо» 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.