Модрич вошел в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу

Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич вошел в окончательный состав сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).

Всего в заявку вошли 26 игроков.

Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за "Милан". С лета 2012 года он был игроком испанского "Реала". Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз - клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз - в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского "Тоттенхэма" и хорватского "Динамо" (Загреб). За сборную Хорватии Модрич провел 196 матчей и забил 28 мячей. Он является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира. ЧМ-2026 станет для Модрича пятым мировым первенством в карьере.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с командами Англии, Панамы и Ганы. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.