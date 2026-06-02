Матвей Сафонов поделился подробностями празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как клуб праздновал победу в Лиге чемпионов УЕФА, а также объяснил, почему решил пропустить послематчевую вечеринку.
«Сейчас, когда официальное празднование уже закончилось и начался отпуск, хочу рассказать, что происходило в последние пару дней. Постараюсь проводить параллели с прошлым годом. Всё-таки Лигу чемпионов удалось выиграть второй раз подряд. Могу себе позволить. Во-первых, празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов.Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15-20 минут после окончания матча. И здесь всё прошло примерно так же, как и год назад. После церемонии я довольно долго ждал, пока Маришу выведут на поле. Заранее нужно было подать список родственников, которых хотим видеть рядом после матча. В прошлом году всё получилось гораздо быстрее. Тогда я просто помог Марише перелезть через ограждение.В этот раз встретиться получилось только минут через 20. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком. После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала, были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трёх этажах гостиницы.Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Так что про оставшуюся часть вечера мне рассказать особо нечего. Именно на этом для меня закончился день финала», — написал Сафонов в телеграм-канале.
