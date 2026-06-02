Комментатор Орлов высказался об успехах Кварацхелии в Европе

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об успехах вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. В составе парижан он второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

«Хвича — претендент на звание лучшего игрока Лиги чемпионов и один из претендентов на «Золотой мяч». Вот так поднялся Кварацхелия!», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провёл за клуб 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. Это второй трофей ЛЧ для грузина подряд в карьере.

Ранее футболист выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин» в период с 2019 по 2022 год.