Сёмин рассказал о главном сожалении в своей тренерской карьере

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о самом большом сожалении в своей тренерской карьере.

Последним местом работы Юрия Павловича был "Ростов" (август — сентябрь 2021).

"Знаете, о чём я по-настоящему сожалею? Что мне так и не удалось поработать в городе, где вокруг футбола сумасшедший ажиотаж. Как в Воронеже, например. Вот туда бы с радостью поехал", — передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

Под руководством Юрия Сёмина московский "Локомотив" выиграл 12 трофеев.