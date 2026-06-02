Харри Кейн: я не из тех, кто утверждает, что заслуживает «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопросы касательно участия в борьбе за выигрыш «Золотого мяча» по итогам сезона.

– Если Англия выиграет чемпионат мира, будете ли вы фаворитом на получение «Золотого мяча»?

– Буду.

Учитывая выигранные трофеи и количество забитых голов, я буду в числе претендентов.

Тем более если Англия выиграет чемпионат мира, можно предположить, что трофей достанется английскому игроку, хотя результат финала Лиги чемпионов также необходимо учитывать.

– А если бы «Золотой мяч» вручали сейчас, не принимая во внимание чемпионат мира, заслужили бы вы его получить?

– Думаю, да.

Если посмотреть на нынешних фаворитов на получение «Золотого мяча», то это Майкл Олисе, а также игроки, дошедшие до финала Лиги чемпионов, и я.

Но в то же время я не из тех, кто утверждает, что заслуживает «Золотой мяч». Стараюсь, чтобы моя игра на поле говорила сами за себя.

– Что для вас значит «Золотой мяч»? Это трофей, о победе в котором вы мечтали в детстве?

– Я бы так не сказал.

Но когда я начал глубже погружаться в футбол в подростковом возрасте, это была эпоха, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси доминировали в борьбе за этот трофей. Именно тогда я понял, что это значит.

– Вы знали, что в этом году «Золотой мяч» будет вручен в Лондоне 26 октября?

– Да, видел. Возможно, это хороший знак для меня (улыбается). Выиграть его в родном городе было бы еще более особенным событием, – сказал Харри Кейн.