Выяснилось, когда Батраков может перейти в ПСЖ

Переход российского футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» может состояться не раньше, чем завершится чемпионат мира — 2026. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал футбольный агент Паулу Барбоза.

«Это обычная практика. Все клубы любят до конца смотреть, какие игроки и как выглядят, и только после этого они могут определиться. Клубы считают, что еще есть игроки, которые могут проявиться. Они не могут до такого большого события определиться, окончательно снять сомнения по сделке», — указал он.

Чемпионат мира завершится 19 июля.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В составе «ПСЖ» с 2024 года играет российский вратарь Матвей Сафонов. 30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.