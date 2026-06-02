$71.5586.25

«Пари НН» объявил об уходе трёх футболистов

Чемпионат.com

«Пари Нижний Новгород» официально объявил об уходе трёх футболистов, которые выступали за команду на правах аренды. Стан нижегородцев покинули Олакунле Олусегун, Егор Смелов и Алекс Сарфо. Они вернулись в «Краснодар», «Динамо» и «Арис» соответственно.

«Пари НН» объявил об уходе трех игроков
© Чемпионат

«ФК «Пари НН» благодарит футболистов за игру. Мы желаем Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба нижегородцев.

Напомним, Олусегун провёл за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету Смелова 17 матчей и две результативные передачи. Сарфо провёл за «Пари НН» 14 матчей.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости