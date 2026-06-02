Экс-игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча сборных России и Буркина-Фасо

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, чего ждёт от товарищеского поединка между сборными России и Буркина-Фасо.

28 мая сборная России в гостях проиграла национальной команде Египта со счётом 0:1.

"62-е место в рейтинге ФИФА говорит о том, что сборная Буркина-Фасо не очень сильная. Нельзя сказать, что нашей сборной предстоит лёгкий матч, но это та встреча, в которой нужно выигрывать. В плане тактики и технического оснащения России не будет сложно. А вот в плане физики им придётся попотеть, потому что ребята из Буркина?Фасо крепкие и пытаются играть в атакующий футбол", — отметил Гришин в разговоре с "Матч ТВ".

Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдёт на "Волгоград Арене" в пятницу, 5 июня. Начало — в 20:00 мск.