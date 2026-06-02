Топ-клубы РПЛ уже избавляются от лишних легионеров

С кем гранды в итоге попрощаются?

До момента, когда мы увидим новый лимит на легионеров в действии, осталось совсем немного времени. Уже с Фонбет Суперкубка России вместо привычных 13 легионеров в заявке и восьми – на поле мы получим формулу «12+7». То есть иностранцев должно стать на одного меньше. Концептуально некоторые клубы стали готовиться к обновлению чуть заранее – по крайней мере, зимой никто массово не вёз новую иностранную силу. Так или иначе, было понимание: хоть изменение и не критичное по своей форме, но внимание на себя оно обращает существенное.

Удивительный факт: по состоянию на весну 2026 года ни один из клубов МИР РПЛ не заполнил все места в легионерской заявке. И только три к этому приблизились – у «Спартака», «Краснодара» и «Рубина» было по 12 иностранцев. Однако в межсезонье ситуация слегка изменилась, ведь кто-то либо уже ушёл, либо вот-вот уйдёт, плюс возвращаются арендованные. А ещё ведь нужно усиливаться. Так что попробуем разобраться, кого из легионеров в топ-клубах мы уже вряд ли увидим.

«Зенит»: мягкий или жёсткий сценарий?

После досрочного отъезда Джона Дурана петербуржцы и вовсе могли вздохнуть свободно. Ведь моментально их заявка сократилась до 10 иностранцев. Впрочем, ненадолго. По завершении сезона клуб подписал Кевина Андраде. А ещё, вероятно, из «Оренбурга» вернётся Ду Кейрос и как минимум начнёт предсезонную подготовку вместе с командой. Формально клуб может привлечь ещё двух легионеров, которые ему принадлежат, но, судя по всему, этого не сделает. «Црвена Звезда» объявила о желании выкупить Страхиню Эраковича, а Роберт Ренан, скорее всего, останется в Бразилии как минимум до конца года.

То есть сейчас у «Зенита» 12 легионеров. Однако понятно, что все они не останутся. И здесь возможны разные сценарии. Первый – мягкий. Вероятен уход Ду Кейроса и, возможно, кого-то из пары Луис Энрике – Педро, если по ним поступят рыночные предложения. В этом случае действующие чемпионы спокойно привезут на их места пару новых игроков (например, Фелипе Аугусто) и закроют заявку. Второй – жёсткий. Ведь никто не удивится, если команду покинут и другие иностранцы – Нино, Дуглас Сантос, Вендел. Тогда потребуется действительно большая перестройка.

Но в любом случае пока ничего критичного с точки зрения кадрового вопроса у петербуржцев не наблюдается. Есть игроки, которых всегда можно либо продать, либо отдать в аренду. А с российской частью состава уже по весенней части не было больших проблем.

«Краснодар»: избавится ли от Кобнана, Сантоса и остальных?

Вице-чемпионы весной были на грани допустимой заявки, но проблемы у них аналогичные «Зениту». Ведь два иностранца должны вернуться из аренд – Олакунле Олусегун («Пари НН») и Густаво Сантос («Сочи»). Следовательно, допустимые 12 превратятся в критические 14. Так что по ним (а возможно, не только по ним) придётся принимать решения. Не всегда простые.

Олусегун был одним из лидеров «Пари НН» в прошедшем сезоне. Да, по своему уровню он не может быть основным в команде, которая борется за чемпионство, но для ротации – адекватная опция, учитывая, что с этим у «Краснодара» весной были проблемы. Прощаться с ним едва ли будут торопиться. А вот Сантоса, вероятно, попытаются продать или расторгнут с ним контракт – в России он не прижился. Однако если оставлять Олусегуна, то кто тогда на выход? Возможно, Са. У него заканчивается контракт, новостей же о неминуемом продлении нет. Не исключено, что на это влияет травма, полученная весной. Ведь непонятно, когда он снова сможет играть.

Впрочем, Са едва ли главный кандидат на выход. Ведь в заявке легионерское место занимает Мозес Кобнан с одним голом в РПЛ в прошлом сезоне. Есть опытный Жубал, набравший всего 11 матчей, но весной сыгравший определяющую роль со своими победными голами. Или Джованни Гонсалес, который, если верить инсайдам, хочет уехать из России. А Кевин Ленини не просто хочет, но и может это сделать, если проявит себя на ЧМ-2026 со сборной Кабо-Верде. То же самое касается и Джона Кордобы. Так что сценария два, однако по жёсткому «Краснодар» едва ли захочет идти.

«Спартак»: клуб с наименьшими проблемами?

Действующие обладатели Кубка России уже к концу сезона сократили число иностранцев, когда стало понятно, что уходят Тео Бонгонда и Олег Рябчук. Следовательно, клуб может чувствовать себя относительно спокойно. Ведь большой плюс, что все игроки, которые вернутся из аренды, – россияне. Следовательно, можно уже сейчас смотреть на рынок иностранцев и спокойно приглашать как минимум двух легионеров.

При этом не факт, что дело ограничится уходом Бонгонда и Рябчука. Сообщалось, что клуб открыт к переговорам по Манфреду Угальде и Ливаю Гарсии и хочет обновить центр нападения, пригласив сильного форварда. Не исключено, что иностранца. Остальные легионеры пока могут чувствовать себя спокойно. Однако в случае предложения по условному Пабло Солари (хоть это и лучший бомбардир команды с 11 голами) клуб вряд ли будет упираться – пригласить другого флангового игрока вполне реально.

В целом у «Спартака» рабочая ситуация, которая не выглядит кризисно или неразрешимо. С ней можно работать и собирать состав под борьбу за трофеи.

ЦСКА: сбросят ли неликвид?

У ЦСКА весной тоже была относительно спокойная ситуация с составом. Зимой клуб отдал в аренду нескольких иностранцев, поэтому на вторую часть сезона их осталось 10. Родриго Вильягру и Алеррандро летом обратно не ждут. Секу Койта и Амир Риванди тоже вряд ли вернутся. А ещё уйдёт Даниэль Руис, так что есть повод для творческого поиска под новый тренерский штаб.

Получается, у клуба будет как минимум три легионерских места, чтобы пригласить сильных иностранцев. А возможно, даже больше. Непонятно, что в заявке всё ещё делает Рамиро Ди Лусиано, захотят ли остаться оба Матеуса – Рейс и Алвес. С одной стороны, у армейцев и правда есть места под сильных иностранцев, с другой – нельзя повторять ошибок прошлых сезонов, когда приглашали чуть ли не всех подряд, но реального профита от этого не получили. Трансферная работа явно нуждается в системности. И неизвестно, способен ли её настроить нынешний спортивный блок.

«Динамо»: что решит Шварц?

Динамовцы в весенней части использовали 11 легионерских слотов. Однако их может стать 12, если летом в клуб вернётся Лука Гагнидзе. По нему, как и по другим игрокам, решение, очевидно, примет старый новый главный тренер Сандро Шварц. Но уже понятно, что ситуация не самая идеальная.

Первое – нужно окончательно решить с будущим Муми Нгамалё. В мае камерунец намекал, что вряд ли останется в клубе и что контракт не будет продлён. При этом почему бы всё-таки не остаться, учитывая приход Шварца? Сейчас наверняка стороны ждут решения тренера по вингеру. Дальше именно от Сандро будет зависеть судьба не только Муми, но и остальных иностранцев.

Подойдут ли ему Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Хуан Касерес и остальные? Видит ли он лидеров в Бителло и Артуре? Что делать с Эль-Мехди Маухубом? Очевидно, не все из указанных выше останутся. И также очевидно, что клуб готов на траты под нового тренера. Изменения будут. Вопрос только, насколько серьёзными они окажутся.

А что у «Локомотива», «Рубина» и «Балтики»?

У бронзовых призёров минимум проблем с легионерским вопросом. Весной в заявке команды было пять иностранцев – минимум, который не повторил никто. Сейчас клуб хочет продлить Лукаса Фассона и, возможно, расстаться с Кристианом Рамиресом. Так что легионеров и вовсе может остаться четыре. Так что если вдруг кого-то и присмотрят, сложностей с внесением в заявку не будет.

А вот «Рубину» нужно быть внимательнее. Весной в заявке у казанцев находилось 12 иностранцев, и в следующем сезоне их вряд ли станет меньше. Клуб, вероятно, выкупит Начо Сааведру у «Сочи» и, возможно, расстанется с парой легионеров. Однако вряд ли пойдёт на принципиальное изменение курса по иностранцам.

У «Балтики» же было 10 легионеров. И подход Андрея Талалаева понятен – играют те, кто лучше. С уходом Кевина Андраде стало на одно место больше. Так что клуб спокойно работает с иностранным рынком.