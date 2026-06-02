Семин ответил, заслужил ли Игдисамов назначение в ЦСКА

У руководства московского ЦСКА были основания назначить на пост главного тренер команды Дмитрия Игдисамова. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал трехкратный чемпион России в качестве наставника столичного "Локомотива" Юрий Семин.

Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА утвердил Игдисамова в качестве главного тренера команды. Он подписал контракт на два сезона с возможностью продления еще на два.

"Возьмем Игдисамова, чьи воспитанники сейчас играют за ЦСКА - Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Артем Бандикян, - сказал Семин. - Путь, который этот человек прошел, дает основания руководителям утвердить его в должности главного тренера".

Семин допустил, что Игдисамов справится с работой.

"Почему нет? Мы тоже приблизительно в этом возрасте начинали. Правда, в командах Второй лиги. А Игдисамов сразу в топовой. Что ж, посмотрим, как у него пойдет", - сказал Семин.

Игдисамову 39 лет, он был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения швейцарца Фабио Челестини. Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года, в марте он вошел в тренерский штаб главной команды армейцев. Под его руководством молодежная команда ЦСКА стала чемпионом Молодежной футбольной лиги в 2024 году, в 2025 году команда выиграла серебряные медали турнира.