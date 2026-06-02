Гендир "Спартака" озвучил задачи команды на новый сезон

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов назвал задачи команды на следующие сезон.

- Задача "Спартака" на следующий сезон — конечно же, чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели, - приводит слова Некрасова Sport24.

По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 встречах. Чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит", набравший 68 баллов в 30 матчах. Напомним, что красно-белым удалось завоевать Кубок России - в Суперфинале турнира команда Хуана Карседо одержала победу над "Краснодаром".