Комментатор Генич назвал самые запоминающиеся репортажи своих коллег

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал самые запоминающиеся репортажи своих коллег на международных турнирах.

© Sports.ru

– Среди коллег чью работу на чемпионатах мира считаете эталонной?

– Самый мемный на моей памяти репортаж провел Василий Уткин с матча ЧМ-2006 между Англией и Тринидадом и Тобаго. «Расти, Крауч! Ты должен быть еще выше!» Там было много классных фраз. Вася в присущей только ему манере все 90 минут издевался над безобразно игравшими англичанами.

А в 2014 году Рома Трушечкин замечательно отработал матч, в котором Нидерланды разгромили Испанию 5:1 с феноменальным голом ван Перси. Много хороших репортажей было и в 2018-м на домашнем для нас чемпионате мира. Ну и финал ЧМ-2022 в Катаре. Считаю, Трушечкин и Дима Шнякин в полной мере передали атмосферу и нерв сумасшедшей игры Аргентины и Франции.

– Сможете назвать абсолютно лучший футбольный репортаж в истории нашего ТВ?

– Нет. Далеко не всегда даже самая удачная работа комментатора врезается в память. Зато люди обязательно запомнят эмоции с матча, который принес какой-нибудь исторический результат. Что нужно, когда играют наши с не нашими? Правильно: побольше криков «Вперед, Россия! Давайте, парни!», чего-то патриотичного, правильного эмоционально и интонационно. Но при этом я, скажем, не помню, кто комментировал встречу СССР – Венгрия в Мексике-1986, когда наши победили 6:0. Хотя, казалось, вау, как круто…

Бывает, конечно, когда значение игры совпадает с уровнем комментария. Матч Евро-2008 Россия – Нидерланды по праву сделал Георгия Черданцева настоящей звездой. «Я сейчас закончу вообще все!», «Колодин, добрый вечер!» Тот репортаж разлетелся на десятки цитат. Помимо эмоций, там было много классной импровизации. 18 лет прошло – а люди помнят. Но все равно, «самый-самый» репортаж я вам не назову, – сказал Генич.