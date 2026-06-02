Экс-тренер «Спартака» возглавил «Болонью»

Пресс-служба «Болоньи» объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера первой команды.

Ранее 40-летний специалист, имеющий немецкое и итальянское гражданство, работал с молодёжной командой «Хоффенхайма», а также возглавлял «Эрцгебирге», «Шальке 04», московский «Спартак», «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии. Последним местом работы Тедеско был «Фенербахче», который он покинул после увольнения в конце апреля этого года.

«Болонья» завершила сезон-2025/2026 на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 56 очков. Чемпионом Италии стал миланский «Интер». Второе место занял «Наполи», тройку лидеров замкнула «Рома».