Экс-футболист Хомуха назвал позицию в ЦСКА, которая требует усиления

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался ответил на вопрос, какие позиции в армейском клубе требуют усиления.

«ЦСКА нужно усилить позицию центрального форварда. Причем клубу нужен забивной центрфорвард. Это ключевая позиция, которая требует усиления. В ЦСКА всегда играли форварды с высокой результативностью, если армейцам удастся найти такого игрока, то всё остальное у них есть. Лусиано? Надеюсь, у него остается мотивация доказать свою состоятельность. Он мастеровитый игрок, другой вопрос, что он не ярковыраженный нападающий. Думаю, смена позиции может пойти ему на пользу», — сказал Хомуха корреспонденту Vprognoze.ru.

На данный момент в составе ЦСКА четыре нападающих: Кирилл Глебов, Максим Воронов, Лусиано Гонсалу и Тамерлан Мусаев.